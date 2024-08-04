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14:44, 4 августа 2024Мир

Маск согласился с мнением о преимуществе Трампа перед Харрис

Предприниматель Маск согласился с мнением о преимуществе Трампа перед Харрис
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: IMAGO/Faye Sadou / Globallookpress.com

Предприниматель, основатель Tesla и владелец социальной сети X Илон Маск согласился с мнением о преимуществе кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа перед американским вице-президентом Камалой Харрис. Сообщение с поддержкой бизнесмен опубликовал в X.

«Мне неприятно (...) говорить это, но Трамп — меньшее из двух зол на выборах [президента США]», — заявил пользователь под ником Duopoly Destroyer. «Абсолютно», — ответил ему Маск.

Ранее бизнесмен заметил одну особенность в Google, связанную с Трампом. По словам Маска, поисковик по запросу о выступлении республиканца выдает речь Харрис.

Перед этим Маск заподозрил компанию Google во вмешательстве в выборы главы США и пригрозил ей серьезными проблемами. Он опубликовал скриншот с поисковым запросом «президент Дональд».

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      Олег Давыдов
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