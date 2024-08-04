Названы кандидаты на место нового главы политбюро ХАМАС

Economist назвал аль-Хайю, Авадаллу и Машааля кандидатами на место Хании

Когда конфликт вокруг сектора Газа прекратится, и его народ, и радикальное палестинское движение ХАМАС, возможно, захотят лидера нового типа. Об этом пишет журнал The Economist, назвав кандидатов на должность нового главы ХАМАС вместо погибшего Исмаила Хании.

Так, среди претендентов на замену Хании назван Халил аль-Хайя, который наиболее близок к главе военного блока ХАМАС Яхье Синвару. Отмечается, что аль-Хайя был одним из тех, кто допускал разоружение группировки. Еще одним претендентом является Низар Авадалла, стойкий приверженец ХАМАС с самого начала и выступавший против Синвара за лидерство в движении.

Самым сильным кандидатом назван Халед Машааль, который возглавлял ХАМАС до 2017 года, после чего Синвар стремился маргинализировать его. Ученый, выросший в Кувейте и имеющий множество дипломатических контактов, Машааль, возможно, захочет, чтобы ХАМАС перешло под национальную организацию освобождения Палестины, даже если ему придется принять свои предыдущие соглашения о признании Израиля. В прошлом он также выступал за разрыв отношений с Ираном и «Хезболлой» и обращение за поддержкой к суннитским арабским государствам.

Также The Economist писал, что убийство Исмаила Хании в краткосрочной перспективе усилит власть Яхьи Синвара и может спровоцировать борьбу внутри ХАМАС.

Ранее сообщалось, что обсуждение и выборы нового главы политбюро ХАМАС вместо убитого Исмаила Хании начнутся после трехдневного траура, который завершится в воскресенье, 4 августа. «Дискуссии по этому поводу займут много дней», — заявил источник.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в ночь на 31 июля в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов».

