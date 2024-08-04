Российские военнослужащие взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР

Минобороны: бойцы ВС РФ взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские военнослужащие взяли село под контроль в результате активных действий, добавили в оборонном ведомстве. Новоселовка Первая является важным логистическим узлом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, ВСУ потеряли 190 военных в зоне ответственности группировки «Север». Также российские военнослужащие поразили живую силу и технику ВСУ в районах таких населенных пунктов, как Старица и Волчанск Харьковской области, а также Мирополье и Басовка Сумской области.