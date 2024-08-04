Минобороны: группировка «Юг» уничтожила два склада боеприпасов ВСУ

Подразделения группировки «Юг» отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили два склада боеприпасов, сообщили журналистам в Минобороны России.

Российские военные улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Калиново, Красногоровка, Северск и Серебрянка Донецкой Народной Республики (ДНР). Также отражена контратака украинской штурмовой группы.

Кроме того, украинские военные потеряли до 690 солдат, а также западную артиллерийскую установку и гаубицу.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР.