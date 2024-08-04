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08:42, 4 августа 2024Бывший СССР

Санду обвинили в желании переизбраться за счет фальсификации

Влах: Санду хочет переизбраться президентом Молдавии за счет фальсификации
СюжетИзменения в законодательстве:
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Действующий президент Молдавии Майя Санду намерена переизбраться на должность главы государства за счет фальсификаций и жесткого давления на оппозицию. В таком желании ее обвинила экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на пост президента Ирина Влах. Об этом пишет РИА Новости.

«То есть честной игры не будет. А будет игра, которая позволит (ей), так она думает, путем обмана, манипуляций и гибридных войн, как часто она любит выражаться, сохраниться во власти Республики Молдова», — заявила Влах в эфире телеканала Exclusiv TV.

По ее мнению, Санду боится и целых полтора года готовится к этой избирательной кампании. Влах добавила, что действия президента и правящей партии «Действие и солидарность», а также изменения законодательства свидетельствуют о том, что Санду «не планирует быть переизбранной на другой мандат за счет того, что люди ее уважают, ценят, что она выполнила все свои предвыборные обещания».

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор предложил кандидатуру одного из лидеров партии «Возрождение» Василия Боли на пост президента Молдавии.

Выборы президента Молдавии пройдут 20 октября 2024 года. Экс-премьер-министр Молдавии, президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей страны Василий Тарлев заявил, что примет участие в выборах главы государства в качестве независимого кандидата.

В июле глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил о готовности страны продолжать переговоры о членстве в Европейском союзе (ЕС), несмотря на итоги предстоящего референдума о вступлении в организацию.

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      Марина Совина
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