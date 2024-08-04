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14:58, 4 августа 2024Экономика

Властям российского города пригрозили уголовной статьей за плохую уборку

Володин пригрозил саратовским чиновникам статьей о халатности за плохую уборку

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Некачественная уборка улиц может закончиться для властей Саратова уголовной статьей. Такой перспективой городским чиновникам пригрозил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фрагменты выступления спикера во время визита в Саратов опубликованы в его Telegram-канале.

Таким образом Володин отреагировал на многочисленные жалобы местных жителей — саратовцы сетуют на пыльные и заваленные мусором улицы города. «Никто не отменял статью в Уголовном кодексе 293 "Халатность". Поэтому наводите жестко порядок. Уйдут – туда дорога. Работать будут – будем поддерживать. Это разговор, если хотите, последний – дальше никаких увещеваний не будет», – заявил он. В частности, спикер Госдумы призвал к ответу главу города и районов Октябрьского и Волжского. Ситуацией, по мнению Володина, должны заинтересоваться контрольно-надзорные органы.

Не облагорожены не только старые локации Саратова, но и новые общественные территории, негодуют горожане. Так, без должного ухода остается недавно построенная и отремонтированная набережная. «Трава пожухла, лестница разрушилась, после дождей размывает землю», — говорится в сообщении.

Прошедшей зимой каяться перед горожанами за плохую уборку улиц чиновников отправил губернатор Самарской области. Он призвал госслужащих взять лопаты и лично поучаствовать в субботнике, расчистив снег.

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      Виктория Клабукова
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