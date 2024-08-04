Сборная США возглавила медальный зачет Олимпиады-2024

Сборная США возглавила медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже

По итогам восьмого дня Олимпийских игр-2024 в Париже в медальном зачете сменился лидер. Рейтинг команд доступен на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Зачет возглавила сборная США: на счету американцев стало 19 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых медалей. На вторую строчку опустился лидер предыдущих дней — команда Китая, в активе которой 19 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Замыкает тройку сильнейших страна-хозяйка Олимпийских игр, Франция (12, 14, 18).

Всего 4 августа было разыграно 25 комплектов медалей. В том числе определились чемпионы в мужском одиночном и женском парном разрядах в теннисе, в женских прыжках в высоту и беге на 100 метров среди мужчин. Российские теннисистки завоевали серебро в паре.

Олимпиада завершится 11 августа. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.