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04:01, 4 августа 2024Мир

В Германии призвали создать оборонительный союз Европы и России

Премьер Тюрингии Рамелов призвал создать оборонительный союз Европы с Россией

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал создать оборонительный союз Европы с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам нужен европейский мирный порядок, который включает Россию», — подчеркнул политик. По словам Рамелова, все страны-участницы должны подписать пакт о ненападении и построить оборонительный союз. Он должен сконцентрироваться на решении конфликтов на европейском континенте, отметил премьер-министр.

Ранее немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт заявила, что Европе нужно закончить конфронтацию с Россией. До этого Вагенкнехт назвала безумием планы Германии разместить на своей территории американское дальнобойное оружие.

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      Юлия Мискевич
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