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22:40, 4 августа 2024Экономика

В США разоблачили сторонников конфликта на Украине

Миллиардер Сакс: сторонники конфликта на Украине получают деньги из Киева

Фото: Unsplash

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что одни из самых ярых сторонников продолжения конфликта на Украине получают деньги из Киева. Об этом он написал в социальной сети X.

Сакс разоблачил сторонников конфликта на Украине и подчеркнул, что они получают финансирование от Киева. «Некоторые из наиболее видных сторонников войны получают зарплату от Украины», — отметил он.

По словам предпринимателя, с начала конфликта на Украине США полагали, что против американского вовлечения в кризис выступали «российские агенты». Однако на деле оказалось все иначе, поэтому каждое обвинение он назвал признанием.

Ранее Сакс заявил о поражении Украины. «Украина близка к разрушению, помощь Запада не спасет ее от поражения в конфликте», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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