Миллиардер Сакс: сторонники конфликта на Украине получают деньги из Киева

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что одни из самых ярых сторонников продолжения конфликта на Украине получают деньги из Киева. Об этом он написал в социальной сети X.

Сакс разоблачил сторонников конфликта на Украине и подчеркнул, что они получают финансирование от Киева. «Некоторые из наиболее видных сторонников войны получают зарплату от Украины», — отметил он.

По словам предпринимателя, с начала конфликта на Украине США полагали, что против американского вовлечения в кризис выступали «российские агенты». Однако на деле оказалось все иначе, поэтому каждое обвинение он назвал признанием.

Ранее Сакс заявил о поражении Украины. «Украина близка к разрушению, помощь Запада не спасет ее от поражения в конфликте», — подчеркнул он.