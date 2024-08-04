Роберт: если бы Украина хотела мира с Россией, то не начала бы мобилизацию

Если бы Украина действительно хотела в ближайшее время заключить мир с Россией, то не стала бы мобилизовывать граждан республики. Об этом заявил американский историк Александр Роберт в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его словам, говоря о прекращении конфликта, необходимо думать о долгосрочном мире, а не о таком, который через некоторое время будет нарушен. Даже в случае подписания мирного договора, убежден аналитик, Киев будет использовать полученное время для подготовки к продолжения боевых действий.

«Русские это знают, они не попадут в эту ловушку. Они понимают, что в случае перемирия украинцы будут перевооружаться, чтобы начать новый раунд», — заключил он.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал окончание вооруженного конфликта главной потребностью Украины. По его словам, сделать это нужно на справедливых условиях и как можно скорее.

Тем не менее украинское издание «Страна.ua» отмечает, что слова Зеленского о готовности к переговорам не означают остановку конфликта.