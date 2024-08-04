Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 4 августа 2024Мир

Запад сравнили с шайкой бандитов из-за использования замороженных активов России

ЦТАК: страны Запада используют замороженные активы России как шайка бандитов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Страны Запада используют замороженные активы России «как шайка бандитов и грабителей», потому что не хотят окончания конфликта на Украине. К таким выводам пришли аналитики Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), пишет ТАСС.

Европа и США намерены направить замороженные российские активы для помощи Украине, так как хотят «продолжения кровавой войны и убийств», утверждается в тексте. Таким образом, по мнению авторов материала, коллективный Запад намерен использовать зарубежные активы России «для пополнения источника денежных средств, истраченных из-за затягивания ситуации на Украине».

Отмечается также, что затраты Украины на ведение боевых действий составляют 136 миллионов долларов в сутки, то есть более 4 миллиардов долларов в месяц, в то время как государственный долг США сегодня составляет 35 триллионов долларов. В связи с этим коллективному Западу приходится «из кожи вон лезть для обеспечения работы машины войны против России». В результате Европа и США «встали на путь грабительства», чтобы заполучить «большой кусок мяса» в виде российских активов, пишет агентство.

При этом, как подчеркивается в материале, США пытаются сфабриковать юридическую схему, чтобы смягчить разногласия вокруг дискуссии о легитимности изъятия средств России. Однако какие-либо оправдания не смогут скрыть «гнусное нутро США и их сателлитов, превращенных в мировую бандитскую шайку», следует из сообщения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что 26 июля первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных в Европе российских активов были переведены на закупку оружия для Украины. По ее словам, этот трансфер является лучшим символом и лучшим применением российских активов для того, чтобы «сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военнослужащие взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР

      Над Нью-Йорком поднялся похожий на атомный взрыв гигантский гриб дыма

      Запад сравнили с шайкой бандитов из-за использования замороженных активов России

      Россиянка описала отдых в Турции фразой «сервис ослаб, все подорожало»

      Мать погибшего под завалами дома в Нижнем Тагиле ребенка посвятила ему стих

      Медведев назвал выданных за границу в результате обмена россиян предателями

      Пьяная российская следовательница насмерть сбила велосипедиста

      Нетаньяху пообещал свести счеты с пособниками напавшего с ножом на людей под Тель-Авивом

      Стало известно о результатах приема в российские вузы

      Нарколог назвал алкоголь особенно вредным для некоторых россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше