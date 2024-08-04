Запад сравнили с шайкой бандитов из-за использования замороженных активов России

ЦТАК: страны Запада используют замороженные активы России как шайка бандитов

Страны Запада используют замороженные активы России «как шайка бандитов и грабителей», потому что не хотят окончания конфликта на Украине. К таким выводам пришли аналитики Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), пишет ТАСС.

Европа и США намерены направить замороженные российские активы для помощи Украине, так как хотят «продолжения кровавой войны и убийств», утверждается в тексте. Таким образом, по мнению авторов материала, коллективный Запад намерен использовать зарубежные активы России «для пополнения источника денежных средств, истраченных из-за затягивания ситуации на Украине».

Отмечается также, что затраты Украины на ведение боевых действий составляют 136 миллионов долларов в сутки, то есть более 4 миллиардов долларов в месяц, в то время как государственный долг США сегодня составляет 35 триллионов долларов. В связи с этим коллективному Западу приходится «из кожи вон лезть для обеспечения работы машины войны против России». В результате Европа и США «встали на путь грабительства», чтобы заполучить «большой кусок мяса» в виде российских активов, пишет агентство.

При этом, как подчеркивается в материале, США пытаются сфабриковать юридическую схему, чтобы смягчить разногласия вокруг дискуссии о легитимности изъятия средств России. Однако какие-либо оправдания не смогут скрыть «гнусное нутро США и их сателлитов, превращенных в мировую бандитскую шайку», следует из сообщения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что 26 июля первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных в Европе российских активов были переведены на закупку оружия для Украины. По ее словам, этот трансфер является лучшим символом и лучшим применением российских активов для того, чтобы «сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».