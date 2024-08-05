20-летняя порнозвезда пожаловалась на отсутствие любви

Порнозвезда из Австралии рассказала о проблемах в личной жизни из-за профессии. Об этом пишет Daily Star.

20-летняя Мэдди Миллер из штата Западная Австралия начала работать в порноиндустрии сразу после окончания школы в 2023 году. Она утверждает, что зарабатывает до 100 тысяч австралийских долларов в месяц (5,5 миллиона рублей).

При этом Миллер призналась, что у нее нет бойфренда и найти его непросто. Австралийка заявила, что потенциальный избранник должен принять ее занятие и не испытывать дискомфорта по этому поводу. Кроме того, Миллер пожаловалась, что жители ее родного города несколько раз сливали в сеть ее платный откровенный контент. Девушка не стыдится этого, но теперь не доверяет людям как раньше.

«Моя работа определенно влияет на личную жизнь. Я уже семь месяцев отказываюсь от свиданий и, честно говоря, просто больше не знаю, кому можно доверять, а кому нельзя», — сказала она.

При этом австралийка считает, что у нее еще много времени впереди, и однажды тот самый человек, который станет ее избранником, обязательно найдется.

Ранее Миллер назвала любимого «партнера» по съемкам. Она заявила, что больше всего любит быть в кадре со своим автомобилем Ford Falcon.