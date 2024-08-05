60-летняя мать Беллы Хадид возобновила модельную карьеру

Мать Беллы Хадид Иоланда возобновила карьеру модели и попала на обложку Sorbet

Мать супермоделей Джиджи и Беллы Хадид Иоланда возобновила карьеру манекенщицы, попав на обложку журнала Sorbet. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

60-летняя знаменитость предстала перед фотографом в кожаном костюме и головном уборе, вдохновленными модой 1980-х годов. Вдобавок модель позировала на сцене в костюме с принтом в виде белых змей, а также жилете, надетом на черный бюстгальтер.

Автором снимков выступил американский фотограф Грэг Суэйлс, который ранее неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как Harper's Bazaar, ELLE и L'Officiel.

В июле Джиджи Хадид снялась в кожаных трусах для модных брендов Dilara Findikoglu и Heaven by Marc Jacobs.