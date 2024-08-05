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15:07, 5 августа 2024Культура

Ани Лорак ответила на слухи о тайной свадьбе

Певица Ани Лорак опровергла слухи о тайной свадьбе
Ани Лорак

Ани Лорак. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) ответила на слухи о тайной свадьбе с инструктором по йоге Исааком Виджраку. Слова артистки приводит StarHit.

В беседе с журналистами она опровергла данные о бракосочетании с возлюбленным. «Пока нет», — отметила Куек.

Лорак и Виджраку познакомилась на Ибице во время отдыха певицы на курорте. Инструктор воспитывает сына и дочь от прошлых отношений. У исполнительницы есть 13-летняя дочь София от бывшего супруга, гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу.

Ранее в СМИ появились данные о свадьбе влюбленных. «Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс. Человек помогал», — процитировало одно из изданий слова артистки.

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      Мария Рюрикова
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