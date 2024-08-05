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06:02, 5 августа 2024Интернет и СМИ

Блогер показал рецепт тюремной пиццы и вызвал отвращение у зрителей

Кадр: @TOMMYWINKLER / TikTok

Блогер Томми Уинклер, известный под ником The Food Guy, показал на видео рецепт приготовления тюремной пиццы и вызвал отвращение у многих зрителей. На ролик, опубликованный в TikTok 23 июля, обратило внимание издание Dexerto.

На кадрах блогер измельчил крекеры и лапшу быстрого приготовления, высыпал их в пакет и залил водой, после чего размял пакет руками. Так у него получилось тесто для пиццы.

Готовую массу Уинклер выложил на одноразовую тарелку и ложкой придал ей форму круга. Он смазал тесто соусами, а затем положил сверху кусочки колбасы и сыра и отправил пиццу в микроволновую печь. Когда она испеклась, блогер попробовал результат и оценил блюдо на пять баллов из десяти.

«Спасибо, не надо», «Что это за ерунда», «Выглядит не очень», Мне, как итальянцу, больно это видеть, «Я лучше сяду в тюрьму, чем попробую это», — отреагировали на рецепт пользователи TikTok. Другие комментаторы, напротив, заявили, что хотели бы попробовать такую пиццу. При этом ряд зрителей усомнился, что заключенные смогли бы достать все необходимые ингредиенты для этого блюда, а также воспользоваться микроволновкой.

Ранее американка Джипси Роуз Бланшар, отсидевшая восемь лет в тюрьме и ставшая звездой соцсетей, показала рецепт любимого заключенными напитка. Она заявила, что напиток представляет собой домашнюю версию энергетика Red Bull.

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      Маргарита Щигарева
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