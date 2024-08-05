Четверо незнакомцев спасли 104-летнюю женщину из горящего дома

В США незнакомцы вытащили больную 104-летнюю женщину из горящего дома

В США 104-летняя женщина осталась одна в горящем доме и была спасена незнакомцами. Об этом пишет WSAZ.

В городке Уэстон, штат Джорджия, живет всего 70 человек. Поэтому, когда один из домов, в котором находилась больная пожилая женщина загорелся, соседи не заметили этого. При этом пенсионерка была в тот момент одна.

Проезжавшие мимо Рик Ньюэлл с семьей заметили дым. Они позвонили в 911 и начали стучать в окна и двери, в какой-то момент они услышали крики о помощи. Рик и его сын Мэйсон обошли дом и увидели через одно из окон лежащую в кровати с кислородной маской женщину. Она не могла самостоятельно выбраться из горящего здания.

В этот момент к Ньюэллам присоединились также проезжавшие мимо Уолтер Уиллоуби и Бен Хьюз. Уиллоуби и Хьюз сначала попытались добраться до женщины через парадный вход, но быстро поняли, что огонь не позволит им этого сделать. Тогда Рик Ньюэлл нашел кувалду, и мужчины разбили окно и выломали раму, насколько это было возможно. После этого они через окно вытащили женщину наружу и перенесли ее в кузов грузовика Уиллоуби.

Вскоре на место прибыли родственники женщины и экстренные службы. Пожар потушили. Близкие пострадавшей горячо отблагодарили незнакомцев за спасение пенсионерки.

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