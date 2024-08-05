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00:34, 5 августа 2024Наука и техника

Предложена альтернатива темной энергии во Вселенной

arXiv: мультивселенная объясняет ускоренное расширение Вселенной

Фото: wirestock / freepik

Физики предложили альтернативное объяснение ускоренного расширения Вселенной, которое не требует привлечение темной энергии. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Согласно новой модели, Вселенная представлена как трехмерная брана, погруженная в многомерное пространство подобно тому, как двухмерная мембрана погружена в трехмерное пространство. Динамику браны определяет постоянная характеристика, называемая напряжением, однако в данном случае авторы использовали брану с переменным напряжением.

Постоянная Ньютона в такой модели образует скалярное поле, которое в сочетании с материей создает эффект, ранее объясняемый наличием темной энергии. В данной концепции скалярное поле G, представляющее собой четырехмерную постоянную Ньютона, играет роль полей материи, тогда как сама материя выполняет функцию темной энергии.

По словам автора, это значит, что либо общая теория относительности верна, и во Вселенной существует неуловимые частицы темной материи и темная энергия, либо Вселенная являются частью мультивселенной более высокого измерения.

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      Александр Еникеев
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