Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за сумку стоимостью шесть миллионов рублей

В сети раскритиковали американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес за дорогостоящий аксессуар фразой «носит мою годовую зарплату». На соответствующее видео и комментарии в TikTok обратило внимание издание People.

Известно, что 55-летняя знаменитость была запечатлена в Хэмптоне на выставке антиквариата. Для выхода в свет звезда выбрала белый топ, джинсы и солнцезащитные очки. Свой образ исполнительница дополнила выполненной из соломы и коричневой кожи сумкой Hermès Kelly. Отмечается, что ее цена составляет около 70 тысяч долларов (6 миллионов рублей).

Пользователи сети в комментариях возмутились дорогостоящим аксессуаром знаменитости. «Носит мою годовую зарплату», «Такую сумочку можно найти на Фиджи за пять долларов на улице», «Боже мой, цена просто смешная. Это, по сути, корзина из какой-то сушеной кукурузной шелухи, заплетенной в косичку», — высказались они.

Ранее в июле Снуп Догг рассказал о любви к сумкам и показал их содержимое. 52-летний исполнитель отметил, что всегда носит в сумке духи, бутылку красного вина собственного производства, джойстик для игровой приставки Xbox и печенье.