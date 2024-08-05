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16:50, 5 августа 2024Бывший СССР

Госсекретарь Союзного государства и посол Белоруссии обсудили равноправие граждан в СГ

Мезенцев и посол Рогожник обсудили равные права граждан в Союзном государстве
Дмитрий Мезенцев

Дмитрий Мезенцев. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев и посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник обсудили обеспечение равноправия российских и белорусских граждан в СГ. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии республики в Москве, передает БелТА.

Отмечается, что в ходе беседы особое внимание было уделено «конкретным мерам, которые требуются для активизации работы по обеспечению равных прав граждан», в том числе в сфере таможенного досмотра, пограничного контроля в аэропортах и отмены роуминга.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга между двумя странами к декабрю 2024 года.

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      Алевтина Запольская
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