Госсекретарь Союзного государства и посол Белоруссии обсудили равноправие граждан в СГ

Мезенцев и посол Рогожник обсудили равные права граждан в Союзном государстве

Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев и посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник обсудили обеспечение равноправия российских и белорусских граждан в СГ. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии республики в Москве, передает БелТА.

Отмечается, что в ходе беседы особое внимание было уделено «конкретным мерам, которые требуются для активизации работы по обеспечению равных прав граждан», в том числе в сфере таможенного досмотра, пограничного контроля в аэропортах и отмены роуминга.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга между двумя странами к декабрю 2024 года.