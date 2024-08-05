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19:01, 5 августа 2024Наука и техника

В новом iPhone появится долгожданная функция

BGR: в 2025 году iPhone получит новую селфи-камеру — впервые за несколько лет

Фото: Aly Song / Reuters

Запланированный на 2025 год смартфон Apple выйдет с улучшенной передней камерой. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа сослались на отчет аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу. По словам специалиста, телефоны серии iPhone 17 будут иметь более функциональную 24-мегапиксельную селфи-камеру, основанную на шести пластиковых линзах.

Пу назвал этот апгрейд долгожданным для пользователей Apple. Последний раз Apple обновляла переднюю камеру в телефонах линейки iPhone 11 в 2019 году — несколько лет назад 7-мегапиксельную камеру заменили 12-мегапиксельной. Также Джефф Пу расказал, что iPhone 15 имеет фронтальную камеру с пятью линзами, а iPhone 16 получит шесть линз.

Журналисты BGR напомнили, что в Apple неоднократно отмечали, что качество камеры не зависит напрямую от количества мегапикселей. Однако новый 24-мегапиксельный сенсор должен заметно улучшить возможности фронтальной камеры iPhone.

Кроме того, Джефф Пу сообщил, что в 2025 году смартфоны Apple выйдут с четырьмя размерами экрана — 6,1, 6,3, 6,6 и 6,9 дюйма.

В начале августа аналитик Джефф Пу заявил, что корпорация Apple отложила выход своего первого складного планшета, назначенного на 2025 год. Старт производство девайса запланировали на 2026 год.

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      Андрей Ставицкий
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