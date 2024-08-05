Иран заявил о доказательствах причастности Израиля к убийству Хании

Представитель МИД Ирана Канаани: Израиль виновен в убийстве Исмаила Хании

Имеющиеся доказательства позволяют Тегерану быть уверенным в том, что именно Израиль виновен в убийстве Исмаила Хании, главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, сообщает агентство Mehr.

«Все свидетельства говорят о том, что за убийством Хании стоит именно Израиль. Ответственность за это преступление лежит только на Тель-Авиве», — заявил Канаани.

Ранее стало известно, что Иран отказался смягчить реакцию на убийство Исмаила Хании. «В субботу Иран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ войну», — отметил американской газете WSJ анонимный дипломатический источник.

Убийство Хании произошло в ночь на 31 июля в Тегеране. Глава политбюро ХАМАС был убит в результате точного ракетного удара. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов».