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13:17, 5 августа 2024Силовые структуры

Избившим чемпиона России и Европы по боксу Двали мужчинам предъявили обвинения

В Крыму следователи предъявили обвинения избившим чемпиона по боксу Двали

Кадр: «Российская газета»

В Крыму следователи предъявили обвинения всем избившим чемпиона России и Европы по боксу Дмитрий Двали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК России.

В ведомстве уточнили, что задержали всех девятерых участников массовой драки. Сейчас они находятся в следственном изоляторе. Все они проходят обвиняемыми по статьям 30, 105 УК РФ. Следователи будут добиваться заключения их под стражу.

Правоохранители рассказали, что все обвиняемые – граждане России, трое из которых работали охранниками в местном клубе, а остальные были разнорабочими.

Драка произошла в Феодосии 28 июля. 24-летний Двали с братом и помощником-катменом увидели, как толпа мужчин избивает подростка. Спортсмены заступились за пострадавшего. Толпа разъяренных мужчин переключилась на них. Сначала следователи завели дело о хулиганстве, но потом переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

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