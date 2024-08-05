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13:43, 5 августа 2024Интернет и СМИ

Известный в России блогер посетил Японию и развеял популярный миф о стране

Блогер Exile посетил Японию и развеял популярный миф о высоких ценах в стране

Кадр: ExileLive / YouTube

Популярный в России блогер Илья Яцкевич, более известный как Илья Exile, посетил Японию и развеял распространенный миф о высоких ценах в стране. Видео поездки доступно на его YouTube-канале.

«Самое главное, что хочется сделать в любой стране, это сравнить "Макдоналдс", потому что ценообразование в любой стране у меня создается за счет трех целей: "Макдоналдс", iPhone и [кеды Nike Air] Force», — рассказал блогер. По словам Яцкевича, за бургер с котлетой в соусе терияки он заплатил 370 рублей.

«Кстати, сразу разрушу миф, что в Японии дорого, это совсем не так. Цены где-то да и меньше, чем в Москве», — подчеркнул Exile. Он добавил, что дорогое в стране только жилье, а остальное в целом стоит «адекватных денег». «Но важная ремарка: дешево стало совсем недавно из-за того, что иена очень сильно упала, якобы из-за того, что много пожилых людей имеют деньги в наличке, не вкладывают в банки и ничего не покупают, поэтому иена слегка обесценилась», — заключил блогер.

Ранее Яцкевич признался, что боится блокировки видеохостинга YouTube на территории России. Он заявил, что не знает, что последует за этим событием.

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      Олег Давыдов
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