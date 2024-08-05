Ким Чен Ын рассказал о переговорах с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о возможности переговоров с США

Северная Корея готова к переговорам с США, однако Пхеньян должен укреплять свою обороноспособность. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает ТАСС.

«Как переговоры, так и противоборство могут стать нашим выбором в отношении США. Но КНДР должна быть тщательнее подготовлена к противоборству. (...) Последние 30 лет взаимодействия с Вашингтоном привели Пхеньян к этому выводу», — отметил северокорейский лидер.

Ким Чен Ын добавил, что враждебность США по отношению к Северной Корее «имеет место вне зависимости от администрации» той или иной партии. Он подчеркнул, что это иллюстрирует «необходимость непрерывного наращивания оборонной мощи КНДР».

Ранее МИД КНДР заявил, что политика США в отношении Корейского полуострова провоцирует усугубление ядерного кризиса.