Лукашенко насторожили тенденции в табачной отрасли

Лукашенко: в табачной отрасли Белоруссии есть настораживающие тенденции

Правительство Белоруссии смогло нивелировать последствия санкций и обеспечить сырьем табачную отрасль, но есть настораживающие тенденции. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, Белоруссия смогла нивелировать последствия санкций и обеспечить сырьем табачную отрасль, из-за чего она остается значительным источником пополнения бюджета. Однако на данный момент существуют настораживающие тенденции, у которых могут быть разные причины. Президент добавил, что необходимо выработать меры, чтобы по максимуму сохранить объемы экспорта и производства.

Лукашенко также сообщил, что недопустимо «рыдать о том, что рынок сузился, чего-то там не хватает». Он напомнил, что ранее власти приняли решение о поддержке табачной отрасли, что позволило загрузить предприятия и получить доход. Помимо этого, шесть лет назад был реализован проект по созданию специализированной негосударственной сбытовой сети табачных изделий и развитию экспортных поставок.

Ранее Лукашенко в шутку пожаловался на низкую зарплату. Он участвовал в церемонии вручения наград работникам предприятий и организаций системы управления делами президента.