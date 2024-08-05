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12:58, 5 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко насторожили тенденции в табачной отрасли

Лукашенко: в табачной отрасли Белоруссии есть настораживающие тенденции
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Правительство Белоруссии смогло нивелировать последствия санкций и обеспечить сырьем табачную отрасль, но есть настораживающие тенденции. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, Белоруссия смогла нивелировать последствия санкций и обеспечить сырьем табачную отрасль, из-за чего она остается значительным источником пополнения бюджета. Однако на данный момент существуют настораживающие тенденции, у которых могут быть разные причины. Президент добавил, что необходимо выработать меры, чтобы по максимуму сохранить объемы экспорта и производства.

Лукашенко также сообщил, что недопустимо «рыдать о том, что рынок сузился, чего-то там не хватает». Он напомнил, что ранее власти приняли решение о поддержке табачной отрасли, что позволило загрузить предприятия и получить доход. Помимо этого, шесть лет назад был реализован проект по созданию специализированной негосударственной сбытовой сети табачных изделий и развитию экспортных поставок.

Ранее Лукашенко в шутку пожаловался на низкую зарплату. Он участвовал в церемонии вручения наград работникам предприятий и организаций системы управления делами президента.

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      Илья Таксюр
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