Малышева назвала лучший маринад для шашлыка

Врачи Малышева и Продеус назвали пиво лучшим маринадом для шашлыка

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали пиво лучшим маринадом для шашлыка. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи рассказали, что при приготовлении шашлыка из-за дымления масла на мангале выделяются полиароматические углеводороды, которые вызывают рак. «Есть маринад, который радикально снижает канцерогенность шашлыка», — отметила Малышева.

Самым безопасным маринадом для шашлыка медики назвали пиво. «Если вымочить шашлык перед тем, как мы посадим это мясо на шампур, то в этом случае мы на 80 процентов снизим концентрацию полиароматических углеводородов, вызывающих рак. А это огромная цифра, просто практически мы уберем этот риск», — объяснил Продеус. «Пиво оказалось лучшим маринадом», — добавила Малышева.

Продеус также добавил, что маринованный в пиве шашлык не является алкогольным продуктом. «Алкоголь весь во время приготовления испарится и заберет с собой полиароматические углеводороды, сделает мясо более мягким и невредным», — заключил иммунолог.

Ранее Малышева и Продеус назвали самый полезный шашлык. Таковым они посчитали шашлык из красной рыбы.