Мелания Трамп намекнула на веру в победу мужа на выборах одной деталью

Бывшая первая леди США Мелания Трамп намекнула на веру в победу мужа Дональда Трамп на предстоящих выборах одной деталью. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Папарацци заметили модель в Нью-Йорке с дорожной сумкой модного дома Louis Vuitton стоимостью 3000 долларов (255 тысяч рублей). Журналисты обратили внимание на бирку, прикрепленную к сумке, на которой была нанесена аббревиатура FLOTUS — First Lady Of The United States («Первая леди США»).

Кроме того, аналогичное слово присутствовало и на чехле, в котором знаменитость перевозила свой наряд. По мнению репортеров, таким образом Трамп высказала свою позицию касаемо предстоящих выборов президента, в которых участвует ее супруг.

Ранее Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа и призвала соотечественников преодолеть политические разногласия и объединиться во имя мира.