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11:31, 5 августа 2024Бывший СССР

Минобороны опубликовало кадры работы БМП-2М с боевым модулем «Бережок»

Минобороны показало кадры работы боевого модуля «Бережок» на БМП-2М

Министерство обороны России показало кадры работы БМП-2М с универсальным боевым модулем «Бережок» мотострелкового подразделения группировки войск «Север», который уничтожил замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В современных реалиях она очень хорошая. Если нужно навести суету, залетел, покосил всю посадку, где стоял противник. Машина незаменимая. Противник деморализован и тогда уже наши ребята заскакивают и делают свою работу», — передает Минобороны слова механика-водителя с позывным Дед.

Отмечается, что отступая, ВСУ выпустили противотанковую управляемую ракету, которая так и не достигла цели.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух танков ВСУ Leopard немецкого производства в Харьковской области. Цели были поражены барражирующим боеприпасом «Ланцет» и высокоточным снарядом «Краснополь».

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      Валентин Карант
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