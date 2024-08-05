Минобороны после слов Путина решилось на перемены

МО будет оплачивать супругам контрактников проживание на время реабилитации

Министерство обороны России (МО) подготовит нормативно-правовой акт, предусматривающий проезд и проживание супруги или супруга с военнослужащим по контракту во время реабилитации. Соответствующее распоряжении дал глава ведомства Андрей Белоусов, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Перемены в порядке прохождения реабилитации произойдут после слов президента России Владимира Путина на встрече со спикерами Совета Федерации и Государственной Думы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Ранее в понедельник, 5 августа, российский лидер заявил, что жены участников СВО лучшие психологи для бойцов и могут сопровождать своих мужей во время реабилитации в санаториях. Так глава государства отреагировал на слова Матвиенко, которая передала соответствующие пожелания со стороны контрактников и их семей.