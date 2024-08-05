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04:21, 6 августа 2024Экономика

Названы основные минусы китайских автомобилей

Автоэксперт Стрельников назвал качество сборки минусом китайских автомобилей

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

При правильном подходе к выбору модели и комплектации китайские автомобили могут стать достойной альтернативой другим брендам, однако необходимо учитывать минусы ставшего популярным в России автопрома, предупредил основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников. Основные из них он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, несмотря на прогресс, у многих китайских марок все еще встречаются проблемы с качеством сборки и использованием дешевых материалов в отделке салона, сообщил эксперт. Это может сказываться на надежности и долговечности автомобиля, добавил он.

Во-вторых, у китайских авто не всегда на высоте лакокрасочное покрытие и антикоррозийная обработка кузова. А это может приводить к появлению ржавчины, что особенно актуально для регионов с суровыми зимами.

Кроме того, из-за относительной новизны китайских брендов на российском рынке ассортимент оригинальных запчастей пока ограничен, а их цены могут быть высокими, что усложняет ремонт и техобслуживание.

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Еще один минус, по словам специалиста, касается современных электронных систем и помощников водителя, которые нуждаются в доработке. Дело в том, что их работа не всегда идеальна — возможны ложные срабатывания, неудобное управление.

«Некоторые модели китайских авто еще недостаточно адаптированы к суровым российским климатическим условиям и качеству дорог. Это может сказываться на комфорте и надежности», — поделился Стрельников. Он отметил, что многие минусы китайских авто являются преодолимыми, а сами машины стремительно прогрессируют.

Ранее эксперт по рынку подержанных автомобилей Матаса Бузелиса рассказал о том, как распознать машину, пережившую наводнение. По его словам, о неприятном прошлом автомобиля может говорить запах плесени в салоне.

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      Екатерина Смирная
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