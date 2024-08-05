На Украине предложили разрешить выезд за границу нескольким категориям граждан

В Раду внесли законопроект, разрешающий выезд нескольким категориям граждан

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, разрешающий выезд за границу некоторым категориям граждан, передает издание «Страна.ua».

Согласно документу, разрешить выезд во время военного положения разрешается имеющим отсрочку и бронь от мобилизации. Как отмечает издание, в этот список входят депутаты парламента, судьи, некоторые государственные чиновники и общественные активисты, которые получают иностранные гранты.

Ранее секретарь Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в Киеве будет рассмотрен законопроект, который должен запретить призывать в ВСУ мужчин, получивших военный билет до 25 лет. Тем, кто уже был мобилизован, позволят уволиться, уточнил он.