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14:26, 5 августа 2024Бывший СССР

На Украине предложили разрешить выезд за границу нескольким категориям граждан

В Раду внесли законопроект, разрешающий выезд нескольким категориям граждан

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, разрешающий выезд за границу некоторым категориям граждан, передает издание «Страна.ua».

Согласно документу, разрешить выезд во время военного положения разрешается имеющим отсрочку и бронь от мобилизации. Как отмечает издание, в этот список входят депутаты парламента, судьи, некоторые государственные чиновники и общественные активисты, которые получают иностранные гранты.

Ранее секретарь Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в Киеве будет рассмотрен законопроект, который должен запретить призывать в ВСУ мужчин, получивших военный билет до 25 лет. Тем, кто уже был мобилизован, позволят уволиться, уточнил он.

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      Валентин Карант
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