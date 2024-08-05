Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:43, 5 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о поисках вариантов получения дальнобойного оружия для F-16

Депутат Рады Чернев: Киев прорабатывает варианты получения оружия для F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев прорабатывает варианты получения дальнобойного оружия для истребителей F-16. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев, передает РИА Новости.

«Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США. Процесс продолжается, и надеюсь, что мы увидим такие ракеты на Украине», — заявил депутат.

Парламентарий добавил, что Киев также ждет передачу истребителей от Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии.

Ранее в США предрекли быстрое уничтожение поставленных Украине F-16. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что истребителей ждет быстрое уничтожение, так как украинские силы противовоздушной обороны не способны противостоять российским ракетам.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Три человека погибли при взрыве на российском оборонном заводе

      Производство вина в России резко увеличилось

      Россиянин изрезал бывшую жену ножом и пойдет под суд

      Порноактриса опровергла популярный стереотип о видео для взрослых

      Шойгу встретился с президентом Ирана

      Пловчиха пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК

      На Украине заявили о поисках вариантов получения дальнобойного оружия для F-16

      Российским чиновникам пригрозили сроком из-за древних валунов

      Путин присвоил почетное наименование двум формированиям ВС России

      В Бангладеш освободят лидера оппозиции и участников протестов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше