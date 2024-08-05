На Украине заявили о поисках вариантов получения дальнобойного оружия для F-16

Депутат Рады Чернев: Киев прорабатывает варианты получения оружия для F-16

Киев прорабатывает варианты получения дальнобойного оружия для истребителей F-16. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев, передает РИА Новости.

«Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США. Процесс продолжается, и надеюсь, что мы увидим такие ракеты на Украине», — заявил депутат.

Парламентарий добавил, что Киев также ждет передачу истребителей от Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии.

Ранее в США предрекли быстрое уничтожение поставленных Украине F-16. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что истребителей ждет быстрое уничтожение, так как украинские силы противовоздушной обороны не способны противостоять российским ракетам.