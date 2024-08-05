Названа цель совместных учений России и Белоруссии

Военный эксперт Дандыкин: цель учений России и Белоруссии — общая безопасность

Цель совместных учений войск противовоздушной обороны (ПВО) России и Белоруссии заключается в том, чтобы обеспечить общую безопасность в небе над странами, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал цель запланированных маневров.

«У нас Союзное государство, соответственно, у нас самые братские отношения двух армий, в том числе в совместной противовоздушной обороне. У нас совместные границы, [президент Белоруссии Александр] Лукашенко говорил — от Бреста до Владивостока. Мы проводим учения и на территории Белоруссии, и на наших полигонах. Это все связано с общей безопасностью нашего неба», — сказал он.

Белорусские военные одной из воинских частей войск противовоздушной обороны (ПВО) отправятся на тактические учения в Россию, сообщило Минобороны республики.

В ведомстве отметили, что тренировки позволят отработать новые тактические приемы ведения противовоздушных и воздушных боев. В учениях будут задействовано примерно четыре тысячи военных и 150 единиц техники. Основная часть маневров пройдет на полигоне Ашулук, который находится в Астраханской области.