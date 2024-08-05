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21:02, 5 августа 2024Забота о себе

Объяснена причина боли в горле после секса

Giddy: боль в горле после секса может возникать из-за заражения сифилисом и ВИЧ

Фото: Jas Rolyn / Unsplash

Боль в горле после секса часто может быть одним из симптомов заражения венерическими заболеваниями, рассказала терапевт, эксперт в области ВИЧ Азия Салливан. Причину боли после интимной близости она объяснила в разговоре с изданием Giddy.

По словам Салливан, боль в горле может возникать из-за заражения стрептококковой ангиной или простудой от партнера во время поцелуя и интимной близости. Также горло может болеть из-за трения во время орального секса. Однако самыми серьезными причинами боли в глотке является заражение инфекциями, передающимися половым путем, например гонореей, хламидиозом, герпесом, вирусом папилломы человека, сифилисом и даже ВИЧ.

Салливан призвала обращаться к врачу, если боль в горле сопровождается такими симптомами, как появление язв на слизистой или губах.

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      Алиса Дмитриева
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