Отсмотрщики репетиций появились в России после скандального шоу Бузовой

Отсмотрщики репетиций появились в Белгородской области после шоу Бузовой

Отсмотрщики репетиций появились в России после скандального шоу певицы Ольги Бузовой на День защиты детей в Уфе. Об этом сообщают «Известия».

Ответственные лица, посещающие генеральные репетиции артистов, теперь работают в Белгородской области. В их обязанности входит сверять внешний вид звезд с требованиями Минкульта. Аналогичную практику планируют вводить в Забайкальском крае.

Рекомендации Минкульта о внешнем виде выступающих на государственных мероприятиях приняли Архангельская, Калининградская, Белгородская, Волгоградская, Калужская, Владимирская, Астраханская, Еврейская автономная области, Ставрополье, Забайкальский край, Республики Алтай и Чувашия.

Ранее Минкульт России положительно оценил идею о введении дресс-кода для артистов на выступлениях. В ведомстве рекомендовали властям регионов «обратить внимание на внешний вид артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений».