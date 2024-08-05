Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:47, 5 августа 2024Культура

Отсмотрщики репетиций появились в России после скандального шоу Бузовой

Отсмотрщики репетиций появились в Белгородской области после шоу Бузовой

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Отсмотрщики репетиций появились в России после скандального шоу певицы Ольги Бузовой на День защиты детей в Уфе. Об этом сообщают «Известия».

Ответственные лица, посещающие генеральные репетиции артистов, теперь работают в Белгородской области. В их обязанности входит сверять внешний вид звезд с требованиями Минкульта. Аналогичную практику планируют вводить в Забайкальском крае.

Рекомендации Минкульта о внешнем виде выступающих на государственных мероприятиях приняли Архангельская, Калининградская, Белгородская, Волгоградская, Калужская, Владимирская, Астраханская, Еврейская автономная области, Ставрополье, Забайкальский край, Республики Алтай и Чувашия.

Ранее Минкульт России положительно оценил идею о введении дресс-кода для артистов на выступлениях. В ведомстве рекомендовали властям регионов «обратить внимание на внешний вид артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Курс биткоина обвалился. Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?

      Против начальника СИЗО Ростова возбудили дело после увольнения из-за захвата заложников

      Блинкен предупредил страны G7 об ударе Ирана по Израилю. Атака запланирована на 5 августа

      Алеся Кафельникова поделилась фото в откровенном платье

      В России бригада скорой помощи заживо сгорела в ДТП

      Москвичам пообещали комфортную неделю

      Раскрыто среднее количество кредиток у россиян

      37-летняя россиянка выжила после удара молнии

      Последствия обвала финансового рынка Японии для мировой экономики оценили

      Против стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы механика возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше