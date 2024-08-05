Пловчиха пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК

Израильская пловчиха Горбенко пропустила финал Олимпиады-2024 из-за ужина МОК

Израильтянка Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Играх 2024 года в Париже из-за ужина, организованного Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщает Ynetnews.

Изначально 20-летняя спортсменка не должна была участвовать в финале, так как в квалификации заняла девятое место. Позднее австралийка Элла Рамзи снялась с соревнований из‑за болезни, что сделало Горбенко восьмой участницей финала. Отмечается, что израильская пловчиха узнала об этом за 25 минут до старта, когда направлялась на мероприятие МОК.

Ситуация вызвала недовольство в израильской сборной. В результате в финальном заплыве приняли участие только семь пловчих вместо восьми.

Горбенко является серебряным призером чемпионата мира. На ее счету также две победы на мировых первенствах на короткой воде.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.