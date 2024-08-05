Информацию о побеге заключенного из смоленской колонии опровергли

УФСИН опровергла информацию о побеге заключенного из смоленской колонии

В Ленинском районе Смоленска появились листовки, в которых утверждалось, что из исправительной колонии совершил побег осужденный. За информацию о нем предлагали вознаграждение. Информацию о побеге опровергли в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

В ведомстве подчеркнули, что все заключенные находятся на территории исправительной колонии.

Новость не вызвала широкого интереса СМИ. Об этом написали два городских издания «О чем говорит Смоленск» и «Гид Смоленска».

В соцсетях удалось найти лишь одну публикацию на тему листовок — в ней опровергается информация о побеге заключенного.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».