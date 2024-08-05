Попытка российских рабочих вручную развернуть космический корабль попала на видео

Рабочие в Верхней Пышме попытались вручную развернуть космолет и попали на видео

Рабочие в Верхней Пышме попытались вручную развернуть космолет «Буран». Старания рабочих попали на видео, кадры публикует портал 66.RU в Telegram-канале.

На кадрах видно, что космический корабль весом 56 тонн висит на подвеске крана носом вниз, в это время рабочие пытаются раскрутить нос корабля, чтобы развернуть его в нужную сторону. Разворачивали космолет шесть рабочих.

Уникальный многоразовый космический аппарат стал экспонатом музея военной и гражданской техники.

Ранее «Буран» прокатился по трассе в Пермском крае и попал на видео. Летательный аппарат проследовал из аэропорта Жуковский через московские каналы, далее — по Волге и Каме до Перми.