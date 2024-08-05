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15:06, 5 августа 2024Мир

Посол России в США раскрыл детали дальнейшего обмена заключенными

Посол Антонов: точка в обмене заключенными между Россией и США не поставлена

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Точка в обмене заключенными между Россией и США не поставлена, однако маловероятно, что новые обмены произойдут до конца президентского срока американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Мы не поставили точку. Работа по вызволению россиян из американских тюрем продолжается. Могу вам однозначно сказать, что с учетом указаний и стремлений, намерений нашего президента [Владимира Путина] говорить об обратном просто не получается», — рассказал дипломат.

При этом Антонов подчеркнул, что никаких точных сроков российская сторона ставить не будет. По его словам, до окончания работы администрации Байдена 20 января следующего года не следует ждать конкретных итогов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался об обмене заключенными между Россией и странами Запада. Он назвал произошедшее результатом филигранной работы российских и западных ведомств. При этом он указал на конструктивный настрой американской стороны при переговорах.

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      Максим Габриелян
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