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15:14, 5 августа 2024Россия

Появились подробности о нокауте российским депутатом — бойцом MMA автомобилиста

У нокаутированного депутатом Ивашкиным автомобилиста выявили перелом черепа

Кадр: Сообщество «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте»

У нокаутированного красноярским депутатом и действующим бойцом MMA Владимиром Ивашкиным автомобилиста выявили переломы черепа, носовой перегородки и контузию глаза. Эти подробности последствий драки появились в распоряжении Telegram-канала Kras Mash.

Как сообщалось ранее, депутат горсовета Назарово Ивашкин вступил в конфликт с автомобилистом на круговой развязке, вышел из машины и несколькими ударами нокаутировал оппонента. Сам Ивашкин утверждал, что не бил потерпевшего, а дал ему «чапалах», то есть несильно шлепнул.

По информации Kras Mash, пострадавший — художник-фрилансер. Из-за полученных травм, которые полиция квалифицировала как относящиеся к средней тяжести, мужчине тяжело ходить, и он по-прежнему не может управлять автомобилем. Уточняется, что депутат Ивашкин якобы пытался связаться с пострадавшим, чтобы «договориться». Родственница избитого депутатом также сообщила, что Ивашкин повел себя агрессивно и сразу же пустил в ход кулаки, а после скрылся с места инцидента.

Ранее сообщалось, что экс-кандидат в депутаты Госдумы Эльвира Вихарева (объявлена Минюстом иноагентом) подралась с посетительницей фитнес-клуба на Житной улице в центре Москвы.

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      Марк Леонов
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