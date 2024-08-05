Появились подробности о нокауте российским депутатом — бойцом MMA автомобилиста

У нокаутированного депутатом Ивашкиным автомобилиста выявили перелом черепа

У нокаутированного красноярским депутатом и действующим бойцом MMA Владимиром Ивашкиным автомобилиста выявили переломы черепа, носовой перегородки и контузию глаза. Эти подробности последствий драки появились в распоряжении Telegram-канала Kras Mash.

Как сообщалось ранее, депутат горсовета Назарово Ивашкин вступил в конфликт с автомобилистом на круговой развязке, вышел из машины и несколькими ударами нокаутировал оппонента. Сам Ивашкин утверждал, что не бил потерпевшего, а дал ему «чапалах», то есть несильно шлепнул.

По информации Kras Mash, пострадавший — художник-фрилансер. Из-за полученных травм, которые полиция квалифицировала как относящиеся к средней тяжести, мужчине тяжело ходить, и он по-прежнему не может управлять автомобилем. Уточняется, что депутат Ивашкин якобы пытался связаться с пострадавшим, чтобы «договориться». Родственница избитого депутатом также сообщила, что Ивашкин повел себя агрессивно и сразу же пустил в ход кулаки, а после скрылся с места инцидента.

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