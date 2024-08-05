Пожилым людям перечислили правила выбора матраса

Сон пожилых людей более чуткий и беспокойный, чем у молодых, поэтому им надо выбирать матрас с особой тщательностью, считает главный дизайнер Hoff Светлана Косарева. Нюансы, на которые надо обратить внимание при покупке, она перечислила «Ленте.ру».

Косарева объяснила: после 50 лет у людей сокращается фаза глубокого сна, во время которой организм полноценно отдыхает и восстанавливается, поэтому пожилые люди легко просыпаются от шума, долго не могут заснуть и днем чувствуют усталость. Помочь засыпанию может качественный матрас.

По дизайнера, лучшим выбором для пожилого человека будет мягкий матрас.

С возрастом наши сосуды становятся более хрупкими, а суставы теряют мышечную поддержку, поэтому сон на твердой поверхности может вызвать проблемы с кровообращением. Кроме того, пожилые люди часто страдают от холода из-за нарушенного теплообмена. Мягкий же матрас обеспечивает лучший контакт тела с постелью, поэтому спать на нем теплее Светлана Косарева дизайнер

При этом эксперт предупредила, что в некоторых случаях, например, при проблемах со спиной все же стоит выбрать жесткий матрас или матрас средней жесткости. Но в этом случае выбор будет зависеть от рекомендаций лечащего врача.

Также дизайнер посоветовала выбирать пружинные матрасы, так как они обеспечивают лучшую поддержку тела и обладают более высоким ортопедическим эффектом по сравнению с беспружинными моделями. При этом, по ее словам, от моделей с зависимым блоком пружин типа «боннель» следует отказаться, так как они создают эффект гамака. Это, в свою очередь, приводит к неравномерному распределению веса и невозможности для позвоночника принять физиологичное положение.

«Для людей старше 60 лет оптимальным выбором будет матрас с независимым блоком пружин, где каждая пружина находится в отдельном тканевом чехле и работает автономно. Важно, чтобы количество пружин было не менее 250 на квадратный метр, обеспечивая равномерное распределение нагрузки на спальное место», — посоветовала она.

Еще один критерий, на который Косарева призвала обращать внимание, — материал матраса. Качественный анатомический матрас состоит из нескольких слоев разных материалов. Самые удобные модели содержат натуральный или искусственный латекс, а также эластичную пену с эффектом памяти. Латекс, как отметила эксперт, обладает хорошей упругостью и впитывает влагу, а пена идеально адаптируется к форме тела, словно обволакивая его. Эти материалы позволяют спящему принимать удобные позы без дискомфорта в конечностях и нарушения кровообращения.

Ранее эксперт по интерьеру Брайан Диллон назвал предмет в спальне, незаметно накапливающий грязь и бактерии. По его словам, рассадником пыли и инфекций может стать матрас.