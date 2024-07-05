Назван незаметно накапливающий грязь и бактерии предмет в спальне

Daily Mirror: пылевые клещи в матрасе могут вызвать аллергию, экзему и астму

Со временем в матрасах могут незаметно накапливаться бактерии, поэтому важно следить за чистотой этого предмета в спальне, рассказал эксперт по интерьеру Брайан Диллон. Его слова передает издание Daily Mirror.

По словам Диллона, на коже среднестатистического человека каждую неделю образуется около 10 граммов отмерших клеток, которые остаются на постельном белье, предметах интерьера и матрасе. Они становятся пищей для миллионов пылевых клещей. «Эти микроскопические организмы процветают в теплых и влажных условиях нашей постели и могут вызвать различные проблемы со здоровьем, включая аллергию, астму и экзему», — объяснил он.

Во избежание накапливания бактерий в матрасе эксперт посоветовал чистить его каждые шесть месяцев, пользоваться специальным защитным чехлом, а также регулярно стирать постельное белье. Одним из самых простых и эффективных способов удалить нежелательные бактерии и другую грязь и пыль Диллон назвал использование пылесоса с насадкой для обивки мебели. Кроме того, продолжил он, пятна на матрасе можно оттереть при помощи раствора из пищевой соды и воды или мягкого моющего средства.

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