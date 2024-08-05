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16:01, 5 августа 2024Бывший СССР

Президентом Молдавии захотел стать обвинивший евреев в Холокосте историк

В Молдавии президентом захотел стать историк, обвинивший евреев в Холокосте
Октавиан Цыку

Октавиан Цыку. Фото: Parlamentul Republicii Moldova / Wikimedia

Историк Октавиан Цыку, обвинивший евреев в Холокосте, захотел стать президентом Молдавии. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что его выдвинули кандидатом на должность главы государства. Как уточняется, Цыку получил поддержку от четырех проевропейских партий: «Платформа DA», «Лига городов и сообществ», «Партия перемен» и «Коалиция за единство и благосостояние».

По информации агентства, историк назвал причиной Холокоста на молдавской территории «преступления евреев», совершенные в июне 1940 года. Тогда румынская армия покинула территорию между Днестром и Прутом после ультиматума СССР. Как утверждает Цыку, во время отхода войск Румынии произошли «эксцессы» по отношению к военнослужащим, в том числе со стороны еврейского населения. По его словам, евреи издевались над румынскими солдатами. «Это объясняет причину "румынского Холокоста"», — заявлял историк.

Ранее экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на пост президента Ирина Влах обвинила молдавского лидера Майю Санду в намерении переизбраться за счет фальсификаций и жесткого давления на оппозиционные силы. По ее мнению, не будет честных выборов. Она считает, что Санду боится и полтора года готовится к избирательной кампании.

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      Кристина Есикова
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