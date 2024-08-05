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10:38, 5 августа 2024Силовые структуры

Пьяный водитель снегохода угрожал российскому полицейскому насилием и попал под суд

В ЯНАО будут судить водителя снегохода, угрожавшего полицейскому и его семье

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе суд рассмотрит дело местного жителя, угрожавшего инспектору ДПС и его близким. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 декабря сотрудник МВД патрулировал улицы села Яр-Сале Ямальского района. Он заметил пьяного мужчину на снегоходе и попытался отстранить его от опасного вождения. Тогда агрессивный мужчина стал высказывать угрозы применения насилия в адрес полицейского и его семьи. Кроме того, обвиняемый локтем выбил стекло служебного авто.

Возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти и его близких, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее Перовский суд Москвы арестовал гражданку Узбекистана Зохиду Кодирову, которая напала на контролера в столичном автобусе.

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      Екатерина Кашурникова
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