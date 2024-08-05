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19:52, 5 августа 2024Силовые структуры

Пытавшегося взорвать здание прокуратуры в российском городе отправили под стражу

Уроженца Башкирии арестовали до 2 октября за попытку взорвать прокуратуру в КЧР

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Суд в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) отправил под стражу 25-летнего уроженца Башкирии К., который пытался взорвать здание прокуратуры в Черкесске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической») и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») УК РФ. Он пробудет под арестом до 2 октября.

По данным следствия, неустановленное лицо через Telegram предложило гражданину К. поучаствовать в деятельности террористической организации, на что он ответил согласием. Далее фигурант по договоренности с вышеуказанным лицом прибыл на территорию Черкесска, где приобрел все необходимые ингредиенты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).

Уточняется, что целью террористического акта было здание городской прокуратуры, однако совершить задуманное злоумышленникам не удалось. При задержании у уроженца Башкирии изъяли два килограмма взрывчатого вещества.

Ранее двух жителей Азова арестовали за поджог трансформаторной подстанции на железной дороге.

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      Олеся Мицкевич
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