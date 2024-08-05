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11:46, 5 августа 2024Россия

Расправившегося с 18-летней девушкой бывшего Героя России заметили на СВО

«Бизнес-online»: бывшего героя России Магасумова снова заметили на СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывшего Героя России Ирека Магасумова, который расправился с 18-летней девушкой из Луганска и был осужден за это на 11 лет лишения свободы, снова заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом стало известно изданию «Бизнес-online».

До этого в некоторых Telegram-каналах распространился видеоролик, на котором бойцы подразделения «Шторм» захватили позиции на авдеевском направлении и взяли в плен несколько украинских военных. Допрос одного из них вел на камеру российский боец с позывным Бизон. Такое же опознавательное обращение принадлежало в прошлом осужденному подполковнику Магасумову.

«Бизнес-online» связался с супругой мужчины, та подтвердила, что на кадрах действительно он. Как выяснило издание, Магасумов «согласился с приговором и ушел в законном порядке на фронт».

Военнослужащего обвинили в расправе над жительницей Луганска. Его лишили звания Героя России, однако оставили воинское звание подполковника. Звезду Героя он получил в августе 2023 году из рук президента России Владимира Путина, а спустя девять дней Магасумова задержали.

Приговор ему вынесли 26 июня в военном суде Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее сообщалось, что в Липецке бывший боец ЧВК «Вагнер» получил срок за расправу над падчерицей и попросился в зону спецоперации.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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