Роберт Паттинсон захотел покинуть Голливуд

Life & Style: Роберт Паттинсон решил покинуть Голливуд и переехать в Южную Корею

38-летний британский актер, звезда киносаги «Сумерки» Роберт Паттинсон решил покинуть Голливуд. Об этом сообщает издание Life & Style со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, артист хочет добиться успеха на азиатском медиарынке. Он отметил, что Паттинсон готов покинуть Голливуд и переехать в Южную Корею со своей возлюбленной, 32-летней моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус, и их новорожденной дочерью.

Уточняется, что актер уже успел пожить в стране, когда работал над фильмом «Микки 17», премьера которого назначена на 2025 год. «Это то, что вы часто видите в последнее время, поскольку киноиндустрия США находится в некотором упадке. Крупнейшие звезды, включая Роба, ищут территории, где им будет легче добиться успеха», — объяснил источник.

В марте звезда «Сумерек» впервые стал отцом. Паттинсон и Уотерхаус состоят в отношениях с 2018 года. О том, что актер и его возлюбленная ждут ребенка, стало известно в ноябре 2023 года.