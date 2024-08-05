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16:22, 5 августа 2024Мир

Россия и США обсуждали поставки оружия недружественным Вашингтону странам

Посол Антонов: РФ обсуждала поставки оружия недружественным Вашингтону странам

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Москва неоднократно поднимала на консультациях вопрос поставки оружия недружественным Вашингтону странам. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Крайне негативно были восприняты слова президента России Владимира Путина о рассмотрении возможности поставок недружественным Вашингтону странам российского оружия. Если американцы это могут делать, то почему мы не можем это сделать? Этот вопрос неоднократно поднимался нами, в том числе, лично», — отметил посол.

По мнению Антонова, США ведут себя «лицемерно», отправляя оружие Украине, при этом осуждая поставки российского оружия странам, которые имеют напряженные отношения с Вашингтоном. Он подчеркнул, что с «таким чтением ситуации Москва согласиться не может».

Ранее Антонов заявил, что точка в обмене заключенными между Россией и США не поставлена, однако маловероятно, что новые обмены произойдут до конца президентского срока американского лидера Джо Байдена.

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      Дарья Устьянцева
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