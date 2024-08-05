Россия опровергла причастность к протестам в Нигерии

Посольство РФ опровергло «российский след» в протестах в Нигерии

Россия не причастна к протестам на севере Нигерии. Об этом указано в сообщении в Telegram-канале посольства РФ в Абудже.

Дипмиссия опровергла причастность Москвы к протестам и прокомментировала сообщения нигерийских СМИ о том, что в руках у протестующих были замечены российские флаги. Отмечается, что они также скандировали лозунги в поддержку президента России Владимира Путина.

«Правительство Российской Федерации, а также любые российские должностные лица не участвуют в этих действиях и никак не координируют их», — заявили в посольстве.

Ранее служба государственной безопасности Нигерии задержала одного из лидеров антиправительственных протестов. Им оказался человек по имени Майкл Ленин — координатор кампании за права молодежи Нигерии.