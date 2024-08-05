Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:36, 5 августа 2024Забота о себе

Россиян предупредили о риске смертельно опасной болезни из-за больных зубов

Стоматолог Кузьменкова: воспаление во рту может стать причиной инфаркта

Фото: Unsplash

Бактерии из воспаленных десен и пораженных кариесом зубов могут проникать в кровоток и вызывать воспаление в сосудах, рассказала стоматолог, кандидат медицинских наук, основательница центров инновационной стоматологии Regale в Москве и Дубае Лилия Кузьменкова. О риске инфаркта из-за больных зубов врач предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Кузьменкова объяснила, что воспаление сосудов может стать причиной образования атеросклеротических бляшек, сужения сосудов и как следствие — инфаркта миокарда. По словам стоматолога, у пациентов с тяжелыми формами пародонтита риск этой смертельно опасной болезни увеличивается на 25-50 процентов.

Также, как отметила врач, у людей с больными зубами возрастает риск развития рака, поскольку хроническое воспаление может провоцировать патологическое изменение клеток. В частности, хроническое воспаление увеличивает риск развития рака полости рта и горла, а также поджелудочной железы, рассказала стоматолог.

Материалы по теме:
По зубам Древние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
По зубамДревние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
6 февраля 2018
Челюсть отвисла Откуда у советских людей страсть к золотым зубам
Челюсть отвислаОткуда у советских людей страсть к золотым зубам
13 февраля 2018

Ранее Лилия Кузьменкова объяснила причины появления неприятного запаха изо рта. По ее словам, он развивается не только из-за плохой гигиены, но и вследствие несбалансированного питания.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Курс биткоина обвалился. Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?

      ГИБДД стала наказывать россиян за одно нарушение

      Минфин решил покупать меньше валюты и золота

      Лукашенко насторожили тенденции в табачной отрасли

      52-летняя женщина родила себе внучку из-за аномалии дочери

      Эксперты рассказали о состоянии рынка жилья в России

      Российский мэр ушел в отставку

      Россиянка потеряла память из-за детской шалости

      Самолеты ВВС Израиля пролетели над ливанской столицей

      Директор Инстасамки объяснил решение судиться с популярной сетью доставки японской кухни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше