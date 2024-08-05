Россиян предупредили о риске смертельно опасной болезни из-за больных зубов

Стоматолог Кузьменкова: воспаление во рту может стать причиной инфаркта

Бактерии из воспаленных десен и пораженных кариесом зубов могут проникать в кровоток и вызывать воспаление в сосудах, рассказала стоматолог, кандидат медицинских наук, основательница центров инновационной стоматологии Regale в Москве и Дубае Лилия Кузьменкова. О риске инфаркта из-за больных зубов врач предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Кузьменкова объяснила, что воспаление сосудов может стать причиной образования атеросклеротических бляшек, сужения сосудов и как следствие — инфаркта миокарда. По словам стоматолога, у пациентов с тяжелыми формами пародонтита риск этой смертельно опасной болезни увеличивается на 25-50 процентов.

Также, как отметила врач, у людей с больными зубами возрастает риск развития рака, поскольку хроническое воспаление может провоцировать патологическое изменение клеток. В частности, хроническое воспаление увеличивает риск развития рака полости рта и горла, а также поджелудочной железы, рассказала стоматолог.

Ранее Лилия Кузьменкова объяснила причины появления неприятного запаха изо рта. По ее словам, он развивается не только из-за плохой гигиены, но и вследствие несбалансированного питания.